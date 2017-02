Karina Jelinek habló de todas las discordias en torno a su romance con Alberto Czernikowski: los gastos en Punta del Este, la ex mujer del político y más.

Karina Jelinek habló sobre su romance con el político Alberto Czernikowski sin esquivar ninguna pregunta. Los supuestos gastos del funcionario en Punta del Este, las declaraciones de la ex novia de él y los rumores sobre un noviazgo por prensa fueron algunos de los temas que contestó la modelo en Desayuno Americano.

¿Quién pagó el costoso hotel en Punta?

-“Ese hotel lo conseguí yo de canje por medio de una amiga. Me ofrecen todo el tiempo hoteles por canje, por eso también viajo mucho y tengo ese privilegio. Yo lo había invitado a él, y él no pagó eso por día. De hecho no es de gastar tanto. ¡Lo invito más yo que él a mí! Lo gasto porque me dice ‘¿prestá?’, y después me lo devuelve. Medio como que me gigolotea y él se ríe”.

-Sobre las declaraciones de la ex de Alberto: “Ojalá se casen, yo soy la madrina”.

-“¿En serio dijo eso? ¡Qué buena onda! Está bien que no crea el romance porque creo que se separaron hace unos meses y puede opinar. Puede haber un poco de resentimiento también, y la verdad que la entiendo”.

¿El romance es por prensa?

– “Yo creo que si saliera con un político y me pagan, no lo habría elegido a él. Tuve muchas oportunidades, me han ofrecido de todo. Políticos, no políticos, y no lo habría elegido a él en este caso. El es súper perfil bajo y no creo que busque la fama, porque es de una familia trabajadora, tiene su empresa hace muchos años la familia y no creo que me haya elegido a mí para eso”.