Desde King Gym nos explican qué es, cómo y dónde se practica y todos sus beneficios para nuestro cuerpo y mente.

El Karate do, es un arte marcial de origen japonés, destinado a la defensa personal desarrollando el carácter a través del entrenamiento, siendo el karateka capaz de superar cualquier obstáculo con su entrenamiento diario. El Karate do es una disciplina consagrada a la autodefensa, que se ejecuta con las manos vacías y el cuerpo desarmado, de ahí su nombre Kara = vacío, Te = mano, Do = camino o vía.

¿Quiénes pueden practicar Karate? Todas las personas, de ambos sexos y de todas la edades, que no tengan impedimentos de salud. No existiendo limitación alguna, poniendo niveles de intensidad en la práctica, empezando poco a poco y teniendo en cuenta las limitaciones propias del ser humano como tal.

Además, afirmar que su práctica no es peligrosa.

El karate se practica descalzo, los practicantes utilizan un kimono o Karategi que consta de una Chaqueta y un Pantalón blanco y un cinturón que distingue el rango del karateka. Las prácticas de karate comienzan y terminan con un saludo lo cual es un ritual que compromete al karateka a dar su máximo esfuerzo para el entrenamiento.

La practica del karate se realiza en el dojo, que es el lugar de entrenamiento, que se compone de la sala de entrenamiento, con un kamiza (altar con la imagen del creador del karate o un buda), ambientado si se desea con una suave música para meditar e inciensos.

Cuáles son sus beneficios

Fortalecimiento y tonificación de la masa muscular en karate se utiliza todo nuestro cuerpo, por lo tanto, lo tendremos más fuertes y ágil, ya que todo cuerpo que se tonifique desde joven, tendrá una musculatura mejor y más desarrollada en la edad adulta.

Mejor capacidad aeróbica y anaeróbica, acompañado de una mayor potencia cardiovascular.

Coordinación motriz, y mayor control corporal. Conocimientos de su propio cuerpo, sintiéndolo y trabajando las habilidades corporales. Desarrollando estas habilidades y trabajando las debilidades.

Elongación y flexibilidad, que se desarrolla con ejercicios de calentamiento y con un trabajo importante al estiramiento, lo cual hace que nuestro cuerpo se flexibilice, evitándose de esta manera lesiones como tirones, desgarros, etc.

Fortalece las relaciones con los compañeros, a la vez que estas entrenando técnicas de defensa personal, tienen el máximo cuidado y respeto de no hacer ningún daño. Además siempre que se empieza y termina una técnica se saluda a su compañero mostrándolo el máximo de respeto.

Respeto por las normas, dentro del dojo, además de cuidar su estética, tanto personal (kimono limpio y bien puesto, por ejemplo) como físico (a la hora de realizar los katas).

Amplia relaciones sociales con compañeros de otros centros que en principio no conocen, a través de competiciones, exhibiciones, cursos, etc.

Refuerzo de la seguridad y autoestima, los niños tienen miedo de hacer mal los katas y ejercicios de kihon, con el entrenamiento diario, apoyo de compañeros y del profesor, ira progresando con los ejercicios y avanzando de nivel.

Disciplina, el karate se caracteriza por procedimientos y normas de respeto y etiqueta, debido a su origen en el espíritu del Bushido japonés.

Respeto tanto por uno mismo, como por el profesor y sus compañeros, de no lesionar al compañero, al saludar al entrar en el dojo, el saludar al compañero para iniciar los ejercicios, saludar al profesor al inicio y fin de la clase, etc… Este respeto por no lesionar y unido a los trabajos físicos, aumentan el autocontrol tanto de su propio cuerpo como de sus propias emociones.

Cómo se practica

Los alumnos se forman por orden de grados frente al maestro y a la orden de “rei” (saludo) saludan hacia el Kamiza, a la orden de “zarei” (sentados de rodillas) y “mokuzó” (meditación, se intenta por medio de la meditación liberar la mente, dejar atrás los problemas, no desarrollar sensaciones negativas). Saludan al sensei y se da comienzo al desarrollo de la clase.

Se comienza con junain taiso, entrada en calor, trote lento, movimiento de todas las articulaciones del cuerpo, trabajo de flexibilidad y muscular.

Kihon wasa, que son la practica de las técnicas básicas del karate.

Katas, formas, es un conjunto de movimientos de defensa y ataque previamente establecidos , y se trabaja individualmente.

Kumite combate preestablecido y controlados, sin ánimo de competición realizando ejercicio en el cual trabajan en parejas y dan un paso a la vez cada uno, aplicando las técnicas aprendidas.

Final

Se realiza una vuelta a la calma, se vuelven a sentar en seisá y el sensei da la orden de “mokuzó ayimé” y meditación.

Grados de Entrenamiento

Los grados dentro de las artes marciales sirven para medir el nivel de conocimientos y preparación de las mismas.

En karate estos grados se dividen en cinturones de colores o kyus para los niveles de principiantes. Para los niveles mas avanzados se dividen en cinturones negros o grados dan. Estos niveles se van superando progresivamente a través de exámenes, no pudiendo pasar de nivel sin superar el anterior.

Como conclusión, podemos decir que el Karate además de ser un sistema efectivo de defensa personal, es un sistema que con el paso del tiempo y con el entrenamiento constante, se inculca casi de manera inconsciente una serie de valores y principios fundamentales, que parecen que al día de hoy se están olvidando, valores tales como; el respeto, el trabajo, la constancia, el sacrificio, afán de superación, humildad, etc. y una mejora a nivel físico que proporciona este arte marcial. Y por ultimo mencionar, como de manera indirecta, aunque con los paso de los años es mas directa, el conocimiento de una cultura, historia y filosofía tan apasionante como la oriental, siendo el caso que nos toca la japonesa.