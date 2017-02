La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner puede ser citada por la Justicia otra vez, pero ahora en calidad de testigo. El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy que tanto ella como el ex jefe de los servicios de inteligencia Oscar Parrilli presten testimonio sobre los supuestos “carpetazos” contra jueces y fiscales que le atribuyeron en una conversación telefónica al ex espía Antonio Stiuso.

Delgado basó su pedido sobre las escuchas telefónicas de diálogos entre la ex mandataria y Parrilli, especialmente una de ellas en la indican que Stiuso “tiene las carpetas contra los jueces y los fiscales”.

El fiscal señala que la investigación es “confusa”, ya que si Cristina y Parrilli tenían información sobre un ilícito que habría cometido Stiuso, debieron haberlo denunciado y no lo hicieron, lo que los convertiría en imputados por un delito.

Pero Delgado reconoció que el diálogo -una escucha telefónica ordenada en el marco de otra investigación- no arroja claridad sobre qué están hablando. “El objeto procesal debe ceñirse a esto: la acción de Jaime Stiuso en el marco de la causa en la que se investiga el atentado a la AMIA y la formación de ‘carpetas’ contra jueces y fiscales, y la omisión de denunciar los citados hechos, en su carácter de funcionarios públicos, en la que habrían incurrido Oscar Parrilli y Cristina Fernández de Kirchner”, explicó el fiscal, según señala la agencia DyN.

Sin embargo, marca Delgado, “las propias transcripciones, más allá de su impacto al primer golpe de vista son pobres. A veces hablan en tiempo presente, a veces especulan y de esas especulaciones salen nuevas afirmaciones. Sobre esa base no se puede aplicar seriamente la ley. Hay que preguntarles más”, añadió.