Godoy Cruz fue contundente y derrotó este domingo a Vélez Sarsfield por 3 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por la 25ta fecha del torneo de Primera División.

Juan Fernando Garro, la figura del partido, en dos oportunidades (3m. y 30m. ST), y el uruguayo Santiago García (18m. PT) marcaron los goles del “Tomba” que luego de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores se ilusiona con clasificar a la Copa Sudamericana del año venidero.

Vélez tuvo una tarde para el olvido ya que el defensor Fausto Grillo fue expulsado por el árbitro Patricio Loustau a los 16 minutos del primer tiempo y en tiempo de descuento Mariano Pavone estrelló un penal en el travesaño.

El equipo de Lucas Bernardi, uno de los representantes argentinos en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, se acomodó en el torneo local con 34 puntos luego de dos triunfos en fila y ya suma cuatro sin perder.

El equipo mendocino quedó a tres unidades de Rosario Central, el último equipo que estaría clasificando a la próxima Copa Sudamericana.

El “Fortín”, que venía de obtener una agónica y polémica victoria sobre Tigre 2-1, como local, sufrió su segunda derrota seguida lejos de Liniers y sigue sin poder despegarse de la zona baja de los promedios del descenso.

Godoy Cruz fue pura contundencia ya que a los tres minutos ya ganaba por el gol de “Juanfi” Garro tras una gran asistencia del talentoso zurdo Gastón Giménez.

Minutos después, a los 16′, se quedó con un jugador más por la expulsión de Fausto Grillo por una dura plancha, y de ese tiro libre nació el segundo gol.

Giménez habilitó al uruguayo García en vez de tirar el centro al área y el “Morro” sorprendió con un espectacular tiro desde afuera del área que se metió en el ángulo derecho de Alan Aguerre.

Con dos goles abajo y un jugador menos, el equipo de Omar De Felippe no tuvo reacción y recién tuvo la oportunidad de descontar al inicio del segundo tiempo con un remate de Zabala que pegó en el palo.

Godoy Cruz reguló el trámite del partido y a los 30 minutos de la segunda parte, Garro liquidó el encuentro con una buena definición con el pie abierto que se metió pegado al palo derecho de Aguerre.

Sobre el final del partido, el defensor Leonel Galeano bajó en el área al juvenil Maximiliano Romero pero Pavone estrelló el penal en el travesaño para redondear una tarde de terror para los de Liniers.

En la próxima jornada, Godoy Cruz visitará a Patronato, mientras que Vélez recibirá a Quilmes en un duelo importante en la lucha por la permanencia.

-Síntesis-

Godoy Cruz (Mendoza): Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Leonel Galeano, Sebastián Olivares y Marcelo Benítez; Juan Garro, Agustín Verdugo, Fabián Henríquez y Gastón Giménez; Angel González y Santiago García. DT: Lucas Bernardi.

Vélez Sarsfield: Alan Aguerre; Fabián Cubero, Lautaro Giannetti, Fausto Grillo y Braian Cufré; Diego Zabala, Santiago Cáseres, Leandro Desábato y Fabricio Alvarenga; Matías Vargas y Mariano Pavone. DT: Omar De Felippe.

Goles en el primer tiempo, 3m. Juan Garro (GC); 17m. Santiago García (GC).

Goles en el segundo tiempo, 30m. Garro (GC).

Cambios: en el segundo tiempo, antes del inicio, Maximiliano Romero por Alvarenga (VS); 23m. Nicolás Domínguez por Desábato (VS) y Facundo Cobos por Benítez (GC); 36m. Maximiliano Correa por Verdugo (GC); 38m. Nicolás Tripichio por Vargas (VS); 40m. Fernando Núñez por Garro (GC).

Amonestados: Galeano (GC); Cáseres, Cubero (VS)

Incidencia: en el primer tiempo, 16m. expulsado Fausto Grillo (VS). En el segundo tiempo, 45m. Pavone (VS) falló un tiro penal.

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).