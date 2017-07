El dirigente peronista, comprometió el apoyo del partido para apoyar el reclamo.

Habiendo cuestionado fuertemente los aumentos en las tarifas, el presidente del PJ en Mendoza, Omar Félix, a través de una carta pidió al gobernador Alfredo Cornejo interceder ante la Nación para frenar el incremento de las tarifas.

La carta

Lic. Alfredo Cornejo S//D

Me dirijo a Usted por este medio con la urgencia que la agenda oficial impone.

Son de conocimiento público los eventos previstos con motivo de la cumbre de jefes de estado del MERCOSUR y estados asociados, y también del acto de presentación de candidatos que Usted Junto al Sr. Presidente realizarán el próximo sábado.

Seguramente tendrá en tan apretada agenda protocolar los minutos para requerirle al Sr. Presidente, en nombre de todos los mendocinos, que se incorpore a nuestra provincia a los beneficios previstos por el art. 75 de la ley 25.565 y dentro del régimen establecido en el Art. 3 de la mencionada ley, (conocido como tarifa patagónica) y se aplique a la tarifa residencial como un trato igualitario al otorgado a las provincias del sur argentino, a nuestro municipio de Malargüe y a la región de la Puna.

No hace falta que yo le recuerde a Usted, Sr. Gobernador, acerca de las amplitudes térmicas que se registran en nuestro suelo y que fundamentan esta solicitud.

He querido solicitarlo a través de este medio, aunque pudo plantearse desde la iniciativa de alguno de nuestros legisladores, porque entendemos que tal método no sería efectivo e incluso podría entenderse como meramente demagógico, ya que todos sabemos que los tiempos del Congreso o la Justicia, por su naturaleza, no son siempre los de las urgencias de la gente.

Sr. Gobernador, las facturas de los servicios básicos están golpeando duramente el bolsillo de los mendocinos. Usted tendrá la oportunidad de conseguir, para todos nuestros comprovincianos, un beneficio que mitigue el impacto de las duras medidas económicas.

Entiendo que es usted quien debe propiciar esta medida, no solo porque en función de su cargo puede hablar en nombre de todos los mendocinos, sino también porque es quien tiene la oportunidad y la posibilidad de hacerlo. Quiero finalmente expresarle que si se efectiviza tal medida los mendocinos se lo agradeceremos, y si Ud. lo requiere los Justicialistas estaremos prestos a acompañarlo en el reclamo de lo solicitado, en caso de que el Sr. Presidente no se sensibilice ante esta realidad acuciante, ya que la situación derivada de las políticas tarifarias implementadas, se ha tornado insoportable para una enorme cantidad de mendocinos.

Le saludo muy atte.

Omar Félix