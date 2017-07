Sol Pérez revoluciona las redes con sus videos de fitness y en una entrevista aseguró que no usa su cuenta de Instagram con el fin de provocar a sus seguidores.

Sol Pérez revoluciona las redes sociales con sus nuevos videos de gimnasia y en una entrevista aseguró que usa su cuenta de Instagram con el fin de promover el fitness y no de provocar a sus seguidores. Además, reveló cuál es su arma de seducción.

“Me gusta manejarme en las redes con una cultura muy fitness, que se usa mucho afuera. Si mirás las cuentas de chicas como Michelle Lewin o Sommer Ray, todas tenemos el mismo estilo de fotos”, dijo Sol y criticó: “Acá me malinterpretan y piensan que estoy calentando, cuando en realidad es una línea bien fitness”.

Soltera, en diálogo con revista Pronto aseguró que es “re noviera” y reveló que le llegan mensajes de jugadores: “Me llegan todo el tiempo pero no contesto ni uno. Los futbolistas le tiran a todo el mundo, son muy piratas”.

“Mi mayor arma de seducción es el humor. Claro que eso no es lo primero que me miran los hombres, los chicos se fijan en otra cosa, pero podés tener el mejor cuerpo del mundo que si después te sentás a charlar y sos una hueca total no tiene gracia”, aseguró la modelo.

En cuanto a su cuerpo, su hermano personal trainner se encarga de entrenarla: “Ahora estoy levantando 130 kilos de sentadillas, es un montón […] Desde los 14 años que voy al gimnasio y me encanta. Voy todos los días dos horas y me hace muy bien porque a eso le sumo las tres horas diarias de ensayo para el Bailando”.

Y detalló que a la hora de comer “no tengo nada prohibido y si quiero un alfajor, me lo como. También harinas y mucha carne, sobre todo de pollo y pescado, es súper proteico y lo que más ayuda”.