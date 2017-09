El fiscal general ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, se pronunció este jueves a favor del apartamiento del juez Guido Otranto de la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado, al exponer en la audiencia de partes realizada en esa ciudad chubutense a raíz de la recusación planteada por la familia del joven desaparecido desde el 1 de agosto pasado.

De esta forma, el fiscal de Cámara respaldó el pedido de la querella, sobre todo, según dijo a la prensa tras la audiencia, por entender que, en recientes declaraciones periodísticas

El magistrado adelantó opinión o prejuzgó acerca de lo que pudo haber sucedido a Maldonado, por lo que “habría que apartarlo”.

Con el patrocinio de la abogada Verónica Heredia, la familia de Maldonado había pedido la semana pasada que el juez federal de Esquel fuera apartado de la causa por el “nulo avance” registrado en la investigación.

“El juez Otranto nos decía una cosa a nosotros y otra a los medios, y fue terrible cuando habló de que la hipótesis más firme era que Santiago se ahogó”, aseguró Sergio Maldonado, quien señaló que, de esa manera, el magistrado a cargo de la investigación estaba dando por desestimada la hipótesis de la desaparición forzada de su hermano.

“Jamás lo había planteado y fue terrible para la familia escuchar del juez decir semejante cosa”,sostuvo el hermano del joven de 28 años visto por última vez el 1 de agosto, durante un operativo realizado por Gendarmería en el campo habitado por familias mapuches del Pu Lof en Resistencia de Cushamen.

En la audiencia de hoy ante la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Comodoro Rivadavia, Sergio Maldonado detalló los pasos que dieron durante los días que siguieron a la desaparición de su hermano, en la primera semana de agosto último.

“El lunes 7 me presenté ante el juez, antes había hecho lo propio ante la fiscalía, donde me hicieron un informe y el juez se dedicó a cuestionar todos los puntos del informe fiscal”, relató Sergio, tras lo cual apuntó: “En síntesis, no me dio ni cinco de bolilla; siempre me atendieron con una soberbia impresionante”.

La audiencia se inició hoy con la exposición de Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado ante la corte presidida por el juez Javier Leal de Ibarra e integrada por los magistrados Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman.

“Nosotros simplemente estamos utilizando los mecanismos legales y cuestionando la falta de imparcialidad del juez, que descarta una y otra vez la única hipótesis seria que hay, que es la desaparición forzada de Santiago”, dijo tras la audiencia a la prensa.

En este marco, vinculó la desestimación de esa hipótesis por parte de Otranto con “las fuerzas de seguridad que están actuando con una violencia inusitada (en comunidades mapuches del departamento de Cushamen, en Chubut), razón por la cual hemos pedido una medida cautelar para la protección de testigos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”.

La audiencia comenzó a las 11 y terminó cerca del mediodía en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá tratar también otro pedido de recusación a Otranto pedido por el CELS,organismo que es querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y parte en la originada en los pedidos de hábeas corpus presentadas por el mismo caso.

Concluida la audiencia de hoy, recién el próximo lunes la Cámara se expediría sobre el planteo recusatorio presentado por la familia de Santiago Maldonado, según informó el juez Leal de Ibarra a Télam.

La Cámara puede rechazar o aceptar el pedido de apartamiento del juez Otranto, y, en este último caso, la causa recaería en los juzgados de Rawson, sea el 1 del juez Hugo Sastre o el 2, del juez Gustavo Lleral.

Tras la audiencia, Sergio Maldonado expresó su confianza en lo que resolverá la Cámara e insistió en que “acá hubo desaparición forzada de persona” y que, lo único que pretenden los familiares es que “Santiago aparezca”. “Lo buscamos a él y esto no tiene ninguna interpretación política posible, salvo la política de derechos humanos, que no es partidaria”, aseveró.

Por su parte, el presidente de la APDH de La Matanza, Pablo Pimentel, presente en el lugar, destacó que concurrió a la sede de la Cámara “una fuerte representación de la comunidad mapuche de Comodoro Rivadavia”, y contó que “el público desbordó la sala” donde se desarrolló la audiencia esta mañana y que, incluso, “gran parte permaneció afuera hasta que finalizó la audiencia”.

El referente de la APDH de La Matanza, uno de los organismos que presentó en Esquel recursos de habeas corpus por Maldonado, respaldó el pedido de apartar al juez Otranto “por su parcialidad, evidente desde el primer día en esta causa” y porque “se dedicó a no creer a la familia, no escucharla, subestimar a la comunidad mapuche y demostró siempre querer cubrir la responsabilidad del Estado, desde los gendarmes que actuaron hasta el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti”.

• Denuncia

La dirigente mapuche Moira Millán denunció ataques a las viviendas de la comunidad Vuelta del Río en la provincia de Chubut a través de un audio difundido por las redes sociales, y vinculó el hecho con la toma del juzgado federal del juez Guido Otranto, que se desarrolló ayer por la mañana, cuando integrantes de esa comunidad exigieron la renuncia del magistrado que investiga la desaparición del joven Santiago Maldonado.

“En este preciso instante están quemando las casas de los hermanos de Vuelta del Río que vinieron a hacer la ocupación pacífica para pedir la remoción del juez Otranto, para que renuncie a su cargo”,dice Millán al inicio del audio difundido anoche.

La dirigente agregó que “están tomando represalias contra nuestros hermanos y hermanas, aparentemente un grupo de hombres armados que no sabemos si son policías o parapoliciales”, y agregó: “ellos están llevando adelante estos crímenes”.

“Estoy yendo para la comunidad de Vuelta del Río. Me voy a quedar sin señal, les pido por favor que viralicen este mensaje. Es tremendo lo que está pasando en la provincia de Chubut”, concluyó el mensaje.

En apoyo a esa comunidad mapuche, las regionales de la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste del Chubut y El Bolsón convocaron “a los vecinos a unirse hoy en caravana a las 10.30, en el cruce de Maitén rumbo a la comunidad Vuelta del Río”.

Ayer, integrantes de la comunidad mapuche Vuelta del Río, contigua a la Pu Lof Resistencia Cushamen -donde la Gendarmería Nacional realizó el operativo donde fue visto por última vez Santiago Maldonado, el 1 de agosto pasado-, tomaron el juzgado federal de Esquel durante la mañana y lo desalojaron a primera hora de la tarde.

La toma de la sede judicial, ubicada en 25 de Mayo y San Martín, se produjo en reclamo de la renuncia del magistrado, a quien la comunidad acusó de “malos tratos” sufridos durante el allanamiento del lunes pasado en esa comunidad y en la de Pu Lof Resistencia Cushamen.

Según los manifestantes, “los policías ingresaron armados rompiendo puertas y sacando a la gente afuera a los golpes, tirándola al piso y atándole las manos con precintos”.

En tanto, en el marco de la “ocupación pacífica” del juzgado, también fue presentado un hábeas corpus por los “malos tratos” que habrían sufrido durante el operativo, denuncia que, a su vez, fue rechazada por el mismo magistrado durante la tarde.