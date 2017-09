La renuncia de los abogados de Julio De Vido no modificará el desarrollo del segundo juicio por la tragedia de Once: el Tribunal Oral Federal 4 intimó al ex ministro y actual diputado a designar una nueva defensa dentro de los próximos tres días. Si no lo hace, se le asignará un defensor oficial, dijeron fuentes judiciales.

De Vido fue notificado a su despacho en la Cámara de Diputados horas después de concretarse la renuncia de sus abogados, Adrián Maloneay y Julio Virgolini.

El último intento por demorar el juicio fracasó: desde el tribunal dejaron trascender que el debate comenzará igualmente el próximo miércoles en los tribunales de Comodoro Py.

“El juicio puede comenzar igual con un defensor oficial y luego (De Vido) puede designar un nuevo abogado”, opinó Leonardo Menghini Rey, abogado de un grupo de familiares de víctimas, ante una consulta de Infobae.

La defensa de De Vido había presentado varios planteos para intentar frenar el juicio oral y hasta llegó a pedir que el diputado sea sometido a un juicio por jurados. Todos fueron rechazados por el Tribunal Oral Federal 4, integrado por Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez.

Los abogados del ex ministro de Planificación dieron a entender que el resultado del juicio de Once está definido de antemano, pero renunciaron en todas las causas donde el diputado está imputado. “Las características del proceso que está llevando a De Vido a juicio oral vulneran todos los mandatos constitucionales que regulan el proceso penal y el derecho de defensa en juicio”, dijeron en su renuncia formal.

Además del actual diputado nacional del Frente para la Victoria, será juzgado Gustavo Simeonoff, quien era titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) cuando ocurrió la tragedia.

Según la acusación, Simeonoff conocía el “deficiente estado del material rodante de la concesionaria” TBA y el “sostenido decaimiento de los bienes dados en concesión para la prestación del servicio”, a pesar de lo cual no impulsó sanciones contra la empresa.