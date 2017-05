Este fin de semana estuvo en Mendoza el Ministro de Educación de la Nación, donde participó junto a Cornejo de la tercera “Mesa del Diálogo” “Compromiso por la Educación”.

El gobernador manifestó que “Estamos convencidos de que la educación es el camino, y los resultados de este dialogo son de una enorme riqueza. Es alentador que haya crecido la participación. Los principales responsables somos quienes gobernamos, pero sin los padres, los ciudadanos y los docentes y alumnos comprometidos, no podemos tener éxito”

A lo cual habría que preguntarse si este “festejo alentador” del que habla tanto un Gobernador como un Ministro de Educación, que cerraron paritarias a Decretazos, y sin ponerse colorado el Gobernador hablo de : “la educación es el camino, y los resultados de este dialogo son de una enorme riqueza.”. No hay dialogo ni futuro en la educación cuando a uno de los factores de la economía más importante que es “ el trabajo” y en este caso se llaman educadores o docentes se los maltrata con paritarias por decretos ; salarios de hambre , que no contemplan ni el 50 % de la inflación que se dará este año en Mendoza

Cornejo en la entrevista brindada en el lugar indicó que “ vemos al servicio educativo como parte de una política integral y como uno de los servicios sustantivos del Estado …..”, sin embargo el Gobernador en su discurso al inaugurar las sesiones ordinarias Legislativas del 2017 tuvo que reconocer que los salarios de los docentes son bajos.

Y si para el Estado es un servicio sustantivo como dice el mandatario, ¿porque el presupuesto educativo de la provincia es el menor en años? La infraestructura escolar en la Provincia es paupérrima y la falta de atención a los edificios escolares ha sido de tal magnitud que en su propia tierra natal ( Godoy Cruz) el Departamento del cual viene Cornejo, sufre el impacto del deterior y el abandono de la educación pública.

Y como si esto fuera poco dos escuelas de Godoy Cruz se manifestaron a la Casa de Gobierno, hace días, por los problemas edilicios por un lado y por la gravedad de haber cerrado seis( 6) secciones en dichas escuelas.

A esto se suma el caso de los estudiantes del Instituto del Bicentenario (terciario de formación docente) están reclamando porque no los quieren dejar rendir materias sin pagar un arancel, y la respuesta insólita de las autoridades es que sostienen la medida aduciendo que necesitan fondos. Pero más grave aún y en sentido contrario al fomento de la Educación Pública que arenga el Gobernador defender, es el caso del terciario del Normal 9-002, ubicado en la capital mendocina, el cual tuvo que suspender sus clases hace unas semanas por peligro de derrumbe y que ahora tiene a parte de sus estudiantes cursando en distintas aulas alquiladas, también se cobra un arancel de $500 al iniciar el año. Quienes no lo paguen no recibirán los cuadernillos para estudiar y “tendrán menos beneficios” a lo largo del año”.

En parte de su discurso el mandatario indicó “ Celebro que Mendoza este construyendo y debatiendo compromiso para la educación del futuro. La educación es la clave para que nuestro país mejore”

Sin embargo las estadísticas contradicen el “ nuevo relato”. Mendoza cuenta con los docentes peores rankeados del país. Está entre los 5 peores pagos de la Argentina y además se inventó un Item Aula, arbitrario, a punto de declararse inconstitucional por la Corte de Mendoza, y del cual el Gobierno alardea con índices que no son oficiales y que han inventado para sostener la medida

Por supuesto que Esteban Bullrich avaló la medida del presentimos contra los docentes pero hay que recordar que tanto Bullrich como Cornejo aplauden no retomar la “Paritaria Nacional Docentes”, lo que significa magros salarios para todos los docentes del País. Estas posturas se contradicción con la realidad que se conoció esta semana, que el Ministro gana $ 183.000 mensuales y los docentes solo cobraran $ 9600,00 por mes, durante todo el 2017…. que alguien explique cual es el festejo.

Editorial