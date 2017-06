En su afán por levantar la imagen ante la sociedad a pocas horas de conocerse los nombres de los candidatos comenzaron a difundir en varios medios, la preocupación que tienen algunos concejales de la UCR sobre la histórica Obra de Asfalto que emprendió, hace dos años, el Municipio sanrafaelino y que disfrutan todos los ciudadanos del Departamento.

Insisten en su discurso sobre los proyectos de resolución que habrían elaborado por el tema de la Obra de asfalto, lo cual desde un punto de vista Institucional es una de la función que le corresponde a los Concejos Deliberantes.

En este sentido, uno de los que “más micrófono ocupa” es el concejal Martín Serrano, cuya familia en sociedad con un conocido legislador radical, también oriundo de San Rafael, es propietaria de una empresa con millonarios contratos asignados en obra pública, principalmente en el área de vivienda; pese a que los antecedentes en cuanto al cumplimiento de las obras, no serían los más favorables.

Pero, los Concejales, y en particular los del Bloque de UCR se han olvidado de la gente que los llevó a las Bancas y por la cual deberían velar, en primer término, sin dejar de olvidarse que una vez en el recinto legislan para todos los ciudadanos, defendiendo sus derechos y garantizando una mejor calidad de vida.

Respecto a esos derechos y mejor calidad de vida de la gente, pareciera que los Concejales no han tomado nota ni les preocupa las necesidades de muchos sanrafaelinos, para dejar algunos temas en discusión:

Salud

La pésima gestión del Sistema de Salud en el Sur Mendocino ha sido elocuente y la sufren muchos ciudadanos, se pueden mencionar algunos de los graves problemas que padece la gente:

En el Hospital Schestakow, en la Nueva Gestión se ha desmantelado el Servicio de Traumatología y la lista de espera para las intervenciones quirúrgicas es interminable.

De hecho, y es de conocimiento público, renunciaron varios traumatólogos en esta gestión pasando de 6 a tan solo 3 profesionales en dicha área.

A su vez, en traumatología pedíatrica, no existen profesionales contratados y los pacientes son trasladados a la Ciudad de Mendoza

Y en honor a la brevedad no se detallan los diarios problemas operativos que tiene el nosocomio regional más importante de Mendoza.

Quita de Medicamentos a Jubilados

Por todos conocidos la gravísima situación que los jubilados están viviendo con la quita de remedios y descuentos que históricamente y normalmente les daba la Obra Social

Quita de Pensiones a Personas con Discapacidad

Otro ajuste que ha sufrido la población más vulnerable de todas, donde solo en San Rafael, las suspensiones superan las 250, sin contar las bajas.

Aumento de Tarifas

Sin dudas uno de los mayores ajustes a la clase media, trabajadores, empresarios, comerciantes, ha sido precisamente el TARIFASO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS, tanto de Gas, como de Electricidad que han rodado el 1000% de aumento en algunos casos.

Pero ante esto, los concejales del radicalismo Bignert ; Caballero, Ruiz, Herrara, Serrano y Correa, cuyo partido hoy gobierna a todos los mendocinos; han mantenido un estricto silencio, pese a que mucha gente ha llegado a golpear a sus despachos en busca de alguna solución o ayuda.

Nadie niega que un asfalto no sea importante, pero algunos Concejales deberían salir de sus despachos y ver la “otra realidad” que viven muchos sanrafaelinos con la falta de trabajo, la mala atención en salud pública, la falta de medicamentos a jubilados y personas con discapacidad; el cierre de negocios, fábricas, despidos etc etc.

La realidad es otra, pero cobrando abultados salarios, muchas veces no se ve.