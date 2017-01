Breve referencia

Nacida en Buenos Aires en mayo de 1961, viví en Mendoza entre 1984 y 1991.Me gusta decir que me hice adulta en Mendoza; y en Mendoza también nacieron mis hijas. Hoy vivo en Buenos Aires, donde trabajo como Directora de Coros, y profesora de Coro, Ensamble, Historia de la Música e Improvisación en Música de vanguardia en Conservatorios, Escuelas de Arte y la UBA; siemprehe apostado a la educación pública, y rara vez trabajé en educación privada, y siempre me ha interesado difundir los más variados estilos y géneros lo más masivamente que me ha sido posible. Estudié guitarra, violoncello, piano, percusión y dirección coral en el Conservatorio Superior Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires, y canto en forma particular.Desde hace tiempo compongo, entre otras cosas, canciones sobre textos propios y de otros poetas. Y las canto en público. A veces sola con mi guitarra, a veces acompañada por amigos.

En “100% Canciones”, hay música compuesta sobre textos míos, de algunos poetas argentinos, y canciones sobre textos del escritor mendocino Eduardo Videla, y tengo la alegría de compartir escenario con Fabián Cabrera.

Pienso que las canciones son el producto de múltiples encrucijadas culturales, por lo cual están en continuo movimiento. Y que, además de la tradición en las que pueden estar inscriptas, deberían volar en libertad.

He formado parte de muchas y variadas agrupaciones como instrumentista y cantante, tanto en música “clásica” de todas las épocas como en música “popular”. Y ahora me estoy animando a mostrar otros escritos, aunque no

tengan música.