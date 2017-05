El sangriento atentado que acabó con la vida de 22 personas habría sido anunciado horas antes por un supuesto miembro del Estado Islamico, quien en diferentes redes sociales y foros escribió: “¿Olvidaron nuestra amenaza?, #Manchesterarena, Concierto de Ariana Grande”.

El perfil de la red social Twitter, @owy663 realizó diferentes publicaciones advirtiendo cuatro horas antes los terribles hechos que iban a suceder en el estadio Manchester Arena, en la ciudad de Manchester (Inglaterra) durante el recital de Ariana Grande, donde un atentado dejó 22 muertos y 59 heridos.

En su cuenta, este joven (según se puede ver en su foto) publicó en letra mayúscula: “#ISLAMICSTATE (Estado Islámico) “, debajo “#manchesterarena” seguido por “#UK” y “British”. En el mismo tuit más abajo se podía leer “Are you forget our threat?” que en español significa: “¿Olvidaron nuestra amenaza?” y por último escribió: “This is the just terror”, lo que se interpreta como: “Este es el terror verdadero”.

Cabe recordar que la primera publicación fue realizada a las 18:24 con una imagen acompañada por el “#manchesterarena”. En tanto la siguiente fue hecha a las 18.32, exactamente cuatro horas antes de que ocurriera el atentado.

Por último, la citada cuenta fue suspendida por las autoridades de Twitter mientras que la policía investiga al usuario y trata de determinar si tuvo relación con lo sucedido.