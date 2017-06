La presencia de Hernán Piquín (43) en la pista siempre es garantía de talento y virtuosismo. Sin embargo, esta vez el foco estuvo puesto sobre él, aunque por otro motivo. “Me gusta Hoppe (Federico), es lindo”, dijo el excelso bailarín, sin tapujos. Y, acto seguido, no dudó en darle un beso en la boca cuando Marcelo Tinelli (57) se lo pidió.

Antes, las miradas se las había llevado su bailarina, Macarena Rinaldi (30), quien desde hace días es mencionada como la nueva pareja de uno de los productores del ciclo.

“Hace varios años gracias a Dios que trabajo acá y tengo una relación muy buena”, afirmó Macarena, un poco incómoda ante la inevitable pregunta del conductor, quien le puso un voto de confianza a la supuesta pareja. “A mí me gusta, es de perfil medio bajo”, expresó Tinelli.

“Yo estoy bien, quiero bailar”, trató de salir del paso la ex partenaire de Ergün Demir. “A mí me gusta, igual yo le estoy presentando otra gente a Maca. Ella me dice no, estoy tranquila sola”, aportó pícaro Piquín, quien a la hora del baile volvió a descollar como siempre.

Finalmente, el jurado premió la performance de la pareja con el segundo mejor puntaje hasta el momento, con 23 puntos. Aunque, claro, está, todos los aplausos se los llevó el gesto desinhibido del ex bicampeón del certamen.

Hoppe también besó a “Estelita”

Finalmente, caracterizado como Estelita, Jey Mammon (40) cerró la noche junto a Laura Oliva con una coreografía de Tonta, de Comanche. En la previa, el famoso besó a Federico Hoppe, a pedido de Marcelo Tinelli.