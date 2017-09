Independiente cayó por la mínima diferencia ante Godoy Cruz en Mendoza y enfiló su tercera derrota en una semana. Y más allá de que en la Copa Sudamericana la cuestión marcha sobre carriles, el presente se torna preocupante para Ariel Holan: si bien dice estar “alerta por el flojo rendimiento” de su equipo, también advirtió sobre la cantidad de penales en contra que se sancionaron en el último tiempo.

“No sé si fue penal o no, pero no veo que en otros equipos de Primera pase ésto. Estadísticamente no es normal“, remarcó el director técnico del Rojo. Es que en los últimos cuatro compromisos, a Independiente le sancionaron tres en contra: dos de ellos, inexistentes. “Yo tengo que seguir focalizado en los errores que tenemos nosotros y tratar de disminuirlos”, agregó.

Con respecto a las últimas actuaciones de su equipo, Holan señaló: “Creo que en los dos últimos partidos del Torneo fuimos protagonistas, pero el resto habrá que analizarlo; yo creo que esto es parte de un proceso lógico. Pasamos en la Copa Sudamericana y quedamos fuera de la Copa Argentina. Claramente no nos gusta perder, pero ahora hay que trabajar el doble para mejorar“.