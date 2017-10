Ernesto Sanz, presidente de la UCR a nivel nacional, y uno de los artífices de Cambiemos, hizo un análisis de los resultados obtenidos este domingo, y destacó que muchos argentinos, “quieren un cambio de rumbo” para el país, y lo han ratificado en las urnas.

“El cambio que se gestó y que propuso Cambiemos a la ciudadanía, viene con un recambio generacional muy grande; y para que se tenga una idea, la mayoría de los candidatos que asumirán en Mendoza, tiene entre 30 y 35 años, lo que demuestra y garantiza este proceso de vitalidad de la política mendocina con la fuerza de nuevos dirigentes”, analizó Sanz.

El dirigente radical, remarcó la necesidad de “generar un liderazgo que homogenice los distintos sectores” y descartó de plano que pueda ser Cristina Fernández.

“Creo que la gente dijo no a los fanatismos y desequilibrios y debe entenderse que la gente espera que haya un sistema político que no esté basado en el bipartidismo clásico porque los partidos no son los mismos que antes, y ya hay una colación que es Cambiemos, y creo que es en lo que debe avanzar el peronismo”, señaló.

“Si bien Cambiemos, nació como una coalición electoral, se ha ido consolidando como una coalición de gobierno, que está sostenida por el voto, pero que debe seguir avanzando hasta convertirse en una coalición política. Para ello es debatir internamente acerca del rol de cada partido, cual es el rol en el gobierno y en el parlamento. El rumbo es este, pero hay que ir monitoreándolo diariamente”, enfatizó Sanz.