Las lentejas pertenecen a la familia de las leguminosas; son bajas en calorías por lo que resultan una opción saludable para la pérdida de peso.

Una taza de lentejas contiene 18 gramos de proteína y 1 gramo de grasa; así como 40 gramos de carbohidratos y 16 gramos de fibra, que puede ser soluble e insoluble. No tienen colesterol y son bajas en sal, con sólo 4 mg. por cada taza.

VITAMINAS Y MINERALES DE LAS LENTEJAS

Las lentejas contienen unos altos niveles de molibdeno, concretamente 148 mcg, que es el 198 % de la cantidad diaria recomendada. Las lentejas son una buena fuente de hierro, que conforman un 37 % de la ingesta diaria recomendada y manganeso, con un 49 % de la ingesta diaria recomendada, y proporcionan más del 10 % de la ingesta diaria de potasio, cobre, fósforo y zinc, y en menor cantidad, calcio y selenio.

En una taza de lentejas están presentes 358 mcg de ácido fólico, el 90 % del valor diario recomendado. Otras vitaminas que se encuentran en las lentejas incluyen vitamina A, vitaminas del grupo B, como B1, B2, B3, B5, B6 y B12, colina; así como vitamina C, K y vitamina E.

BENEFICIOS DE LAS LENTEJAS

Una taza de lentejas secas de unos 200 gramos da lugar a dos tazas y media de lentejas cocidas, y una sola ración de esta legumbre contiene solo 230 calorías, por lo que son una opción saludable para perder peso, ya que aportan sensación de saciedad.

El contenido de fibra de las lentejas ayuda a reducir el colesterol, a mantener los niveles de azúcar en sangre estables y prevenir el estreñimiento, dado su contenido en fibra.

Las lentejas son un alimento saludable para el corazón, ya que reducen el riesgo de padecer enfermedades coronarias y también reducen las posibilidades de sufrir cáncer de próstata.

INCONVENIENTES DEL CONSUMO DE LENTEJAS PARA LAS PERSONAS CON GOTA O CÁLCULOS RENALES

Las lentejas contienen purinas, compuestos que pueden ser perjudiciales para las personas que son propensas a padecer gota o cálculos renales. Las purinas pueden ser un problema porque se descomponen en ácido úrico, la sustancia se acumula para convertirse en cálculos renales y crea cristales en las articulaciones de las personas con gota; sin embargo, hay que tener en cuenta que las purinas de origen vegetal pueden ser menos propensas a causar problemas, que las fuentes de carne o pescado.

CÓMO OBTENER UNA PROTEÍNA COMPLETA CON LENTEJAS

Las lentejas de color rosa, y verde en particular, pueden servir como un reemplazo de proteína baja en grasa como las carnes y otros alimentos de origen animal, pero es fundamental contar con otras fuentes de proteínas en tu dieta aparte de lentejas, ya que no contienen el aminoácido esencial metionina, ni el aminoácido no esencial, cistina.

Se deduce que todas las lentejas son proteínas incompletas, y hay que añadir por ejemplo arroz u otros alimentos con metionina, para obtener una proteína completa.