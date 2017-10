El ex candidato presidencial Henrique Capriles afirmó que abandonará la Mesa de la MUD si sigue en ella el dirigente Henry Ramos Allup, titular del partido Acción Democrática. La división se da luego de que los cuatro gobernadores electos por esa tradicional fuerza aceptaran jurar sus cargos ante la Asamblea Nacional Constituyente, desconocida por los opositores.

“Mientras esté en la unidad el señor Ramos Allup, yo no voy a seguir en esa mesa, no voy a ser parte ya”, lanzó hoy Henrique Capriles, quien fuera dos veces el candidato de la oposición venezolana unificada para hacerle frente al chavismo. La ruptura se da luego de la arrasadora victoria chavista en las elecciones regionales -con triunfo oficialista en 18 sobre 23 estados- y especialmente a partir de que cuatro gobernadores electos, todos del tradicional partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), accedieran a jurar ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

La división se profundizó hoy tras la reunión que mantuvo el presidente Nicolás Maduro con esos gobernadores. Maduro recibió en el palacio presidencial de Miraflores a los mandatarios electos de Anzoátegui, Antonio Barreto; Mérida, Ramón Guevara; Nueva Esparta, Alfredo Díaz, y Táchira, Laidy Gómez.

El único de los gobernadores opositores que resultó electo en los comicios del pasado 15 de octubre y mantuvo su rechazo a acudir ante la ANC fue Juan Pablo Guanipa, del partido Primero Justicia que lidera Capriles. El triunfador en el estado Zulia encabezó hoy una marcha a la legislatura regional para reclamar que se le tomara allí el juramento constitucional, algo que fue denegado por la mayoría chavista en ese cuerpo. La manifestación fue reprimida con gases lacrimógenos por la Guardia Nacional Bolivariana.

Maduro afirmó tras el encuentro con los gobernadores que “se inicia una nueva era de convivencia con sectores de la oposición”, en la que corresponde “construir una nueva ética política, una nueva cultura política”. Barreto, Guevara, Díaz y Gómez juraron ayer ante las autoridades de la ANC, pese a que la oposición no reconoce a ese órgano que se encuentra controlado por el chavismo luego de que la oposición decidiera no participar de la elección constituyente.

La postura de los gobernadores de AD fue duramente cuestionada por la mayoría del arco opositor, que apuntó sus críticas al líder del viejo partido socialdemócrata, el diputado Henry Ramos Allup. Primero Justicia (PJ) afirmó en una declaración: “¿Cuántas veces hemos lamentado o criticado la falta de coherencia, de institucionalidad y legalidad en quienes hoy gobiernan al país? No podemos actuar de la misma forma. El país, hoy más que nunca, necesita coherencia en la lucha por la libertad”. A PJ pertenecen el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y el ex candidato presidencial Henrique Capriles, además de Guanipa, el único de los cinco gobernadores opositores electos que no se sometió a la ANC.

Capriles fue más duro aún con el líder de AD. “Hablo por mí, no por mi partido: mientras esté en la MUD el señor Ramos Allup, yo no voy a seguir en esa Mesa; lo de ayer no tiene justificación”, dijo, y remarcó que “es mentira que en política no se puede tener honorabilidad”. “No venga Ramos Allup a lavarse las manos; en AD no se mueve un lápiz sin que ese señor autorice que se mueva, ya basta de seguir cayéndole a coba (mentiras) a la gente”, agregó.

También el partido Voluntad Popular (VP) -que dirige el ex alcalde preso Leopoldo López- consideró en un comunicado que la jura de los gobernadores opositores fue “un acto de traición y engaño contra la mayoría de los venezolanos que el pasado 15 de octubre los eligieron como representantes de la Unidad para seguir luchando en todos los terrenos contra la dictadura y sus artimañas”.

Sin embargo, Ramos Allup descartó que haberse juramentado ante la Constituyente suponga que los cuatro gobernadores hayan legitimado a ese órgano y dijo que esos mandatarios regionales quedaron “autoexcluidos” de su partido. “Considero que cayeron en una emboscada pero también comprendo su punto de vista al proceder así porque, si no, no era posible que asumieran sus gobernaciones”, afirmó. El veterano líder de AD criticó a quienes han intentado “dispararle directamente” a su partido por la conducta de sus cuatro gobernadores y dijo sobre las llamadas a expulsar a su formación de la MUD que”no se puede segregar a nadie” de la alianza.

AD, PJ y VP son tres de los cuatro partidos mayores dentro de la MUD. El restante es Un Nuevo Tiempo (UNT), liderado por el ex gobernador y ex candidato presidencial Manuel Rosales, que mantuvo silencio con respecto al caso de los mandatarios regionales.