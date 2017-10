Quedó procesado por “defraudación a la administración pública y administración fraudulenta”.

El operativo de seguridad buscó distraer a la prensa: mientras otra persona salía protegida con los escudos del Servicio Penitenciario Federal, el ex ministro se retiró en una camioneta de las fuerzas con los vidrios tapados con hojas blancas.

Antes de salir de Comodoro Py habló por unos pocos minutos, y se quejó del dispositivo de seguridad que lo esperaba “antes del desafuero afuera de mi casa” y también en los Tribunales. Responsabilizó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y al presidente Mauricio Macri de los “escraches ordenados”, por la funcionaria.

Previo a su salida de Comodoro Py, se montó un fuerte dispositivo de seguridad donde el principal objetivo de la defensa fue evitar una fotografía del ex ministro detenido. Después de perder los fueros después de las 14, y tras su entrega en los tribunales de Retiro, su detención se oficializó en el juzgado del juez Rodríguez.

La decisión de la defensa junto con el dispositivo de seguridad del edificio fue hacerlo descender tres pisos por ascensor y uno por escaleras y así evitar que sea fotografiado por la prensa.

Después de los trámites de rigor para hacer su ingreso formal al servicio penitenciario federal, el dispositivo de distracción no cesó. Cuarenta minutos después los cordones de la policía federal y los móviles del Servicio Penitenciario estaban dispuestos para la salida de Julio De Vido, a quien nunca se logró verlo. “No somos improvisados, querían la foto y no la van a tener”, dijeron desde el entorno del ex diputado del FPV.

Rodeado por escudos de los agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a las 19 sacaron de la alcaidía a una persona, buscando distraer a la prensa, mientras el ex ministro más poderoso de los Kirchner, se retiró en una camioneta del SPF con los vidrios tapados con hojas blancas. Así, fue trasladado al Hospital del Penal de Ezeiza en medio del sonido de las sirenas de los móviles policiales.

Cuando fue consultado sobre si iba a declarar o responder preguntas se negó, pese a que el lunes había solicitado declarar de manera espontanea y presentó un escrito de 61 páginas que fue lo que ratificó hoy delante del juez.

Planteó ante el juez Rodríguez que es insulino dependiente y por tal motivo, se decidió que pase los primeros dos días de detención en el Hospital de Ezeiza, ya que se le realizarán diversos estudios para determinar su estado de salud y “evaluar su derivación a donde corresponda”.

De Vido sufre de diabetes hace varios años pero en el último tiempo su enfermedad se agravó.

Maximiliano Rusconi, su abogado defensor, al finalizar la indagatoria calificó hoy como un “caso paradigmático de violación del estado de derecho” al desafuero y posterior detención del ex funcionario kirchnerista, al que consideró como víctima de “una decisión política”.