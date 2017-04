Lo confirmó Jorge Reviglio, Delegado de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) en San Rafael.

A raíz de la difusión de información errónea respecto a los cobros atrasados de patentes a los vehículos cero kilómetros, el Delegado de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) en San Rafael, Cdor Jorge Reviglio, aclaró la situación, asegurando que “no habrá recargos a los contribuyentes” que habiendo iniciado los trámites entre enero y marzo inclusive, aún no han podido realizar el pago correspondiente.

Al respecto, el funcionario señaló: “tenemos un sensible atraso en la carga de los cero kilómetro, que se produjo entre enero, febrero y marzo porque este año la ATM ha unificado la numeración respecto al registro nacional, por lo que en la migración de esta información hubo un atraso porque en esos tres meses no hubo carga porque no hubo sistema”.

“Le pedimos al público que tenga paciencia, y dejar en claro que no habrá ningún cobro adicional a los contribuyentes”, enfatizó.