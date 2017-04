El 22 de mayo sería presentado como seleccionador y el 9 de junio tendrá el primer desafío grande.

Se viene la era de Jorge Sampaoli en el seleccionado argentino. Lo único que falta es que se haga oficial, que firme su contrato y que sea presentado. Esto podría ser el 22 de mayo, una vez terminada la participación del Sevilla en la Liga española. En todo caso, unos días más tarde, pero nada cambiará el final de una historia que ya está escrita.

Sampaoli ya está planificando en su cabeza cómo será el debut con la Argentina. Ya tiene fecha, rival y lugar: 9 de junio ante Brasil en Australia. Y cuatro días más tarde otro amistoso ante Singapur.

Por contrato, y para cobrar cachet completo, la AFA debe presentarse con Lionel Messi en el plantel. Pero su presencia está en duda porque si la FIFA le permite cumplir parte de los cuatro partidos de suspensión con amistosos oficiales, entonces no jugará ante Brasil y Singapur. Tampoco jugaría ante Uruguay por Eliminatorias y cumpliría la sanción. El casamiento de Leo no sería problemas porque están fechado para fines de junio. Dependerá de la resolución final del Tribunal de Apelaciones de FIFA si Messi estará o no en los primeros partidos de Sampaoli.

Sampaoli tiene en mente convocar a Mauro Icardi, y no hay que descartar que sea el 9 titular ante Brasil y Singapur teniendo en cuenta que Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala podrían no estar disponibles para la convocatoria si la Juventus tiene que disputar la final de Champions League el sábado 3 de junio. Con el nuevo seleccionador se acaba la “prohibición” de la celeste y blanca para Icardi (Martino y Bauza no lo convocaron nunca y Sabella solo una vez).

Sampaoli ya le pidió a la AFA que no haya fútbol argentino el fin de semana del 9 10 y 11 de junio para poder llevar a varios jugadores locales a los amistosos con Brasil y Australia. La idea es darle lugar a varios que juegan en la Argentina teniendo en cuenta que muchos jugadores que están en Europa ya van a estar de vacaciones porque las ligas terminan en mayo.