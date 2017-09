“La verdad es que no vi todo el partido. Tenía un compromiso y cuando puse la televisión, River ya estaba ganando 4 a 0. Después vi un rato del segundo tiempo, unos 20 minutos. Y si bien River tiene buenos jugadores, el otro equipo parecía un equipo amateur”, manifestó el dirigente en diálogo con Fox Sports.

“En el segundo tiempo Wilstermann no parecía un equipo profesional. Me sorprendió cómo jugó, sobre todo porque por algo debe haber llegado a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pero no es común que a uno le hagan ocho goles y menos en una instancia tan importante de la Libertadores. Pero bueno, hay días en los que no te sale nada”, completó Angelici sin abandonar su tono irónico.

De hecho, Wilstermann emitió un comunicado luego de la derrota en el que se defendió a los jugadores y se negó que hayan “ido para atrás”, aunque la sospecha quedó instalada y el presidente de Boca, Angelici, sumó en ese sentido.