Una mujer de 37 años debió ser internada en el Hospital Español de La Plata durante dos días tras haber sido picada por una araña. Magalí Lozada, es profesora de biología y sufrió la picadura el viernes pasado cuando terminaba de planchar y doblaba su ropa.

Lozada contó: “estuve internada 48 horas y confirmaron que me había picado algo porque los resultados del laboratorio dieron mal, tuve sangre en la orina, aunque no sabían con precisión qué tipo de araña fue”.

Mientras planchaba, la mujer sintió un “pinchazo” que automáticamente le dejó el dedo derecho morado. “Fue un dolor terrible, luego empezaron los espasmos musculares y sufrí mareos”, detalló al diario El Día.

“Cada dos o tres horas me sacaban sangre e iban viendo si bajaba el nivel de veneno en el organismo. También me sacaban fotos de la mano para mandarlas a un centro de toxicología. Me suministraron antibióticos y corticoides”, agregó Lozada.