Luis D’Elía analizó el resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner quedó detrás de Cambiemos, y no dudó en plantear una serie de cuestionamientos a la ex Presidente. “Después de tres derrotas yo quiero abrir un espacio de discusión”, dijo en una entrevista con Infobae.

El líder piquetero criticó a la senadora electa por no haberle concedido una interna a Florencio Randazzo en las elecciones primarias. “Hoy yo creo que fue un error (…). Porque hoy todos los votos de Randazzo estarían acá adentro. Y precisamente por estar afuera perdimos”.

Fuera de Unidad Ciudadana y después de ser ‘bajado’ del acto en Racing, sostuvo que “Cristina además de escuchar a La Cámpora escuche a los otros grupos, que sea capaz de organizar a todos los sectores del movimiento nacional, bancarse el debate con los compañeros”. En esta línea, advirtió: “Como vamos, vamos de nuevo en el 2019 a otra derrota”.

“A Cristina le cuesta mucho cuando vos le decís que no. A mí una de las últimas veces en un teatro me cruzó y me dijo qué opinas de Unidad Ciudadana como nombre. Y yo soy un bocón, viste. Fui y le dije: una cagada. ¿Por qué? Porque es un nombre de la cultura republicana, a ver, Unidad Ciudadana dejáselo a Carrió, dejáselo a López Murphy, no a nosotros, nosotros somos nacionales, populares, democráticos, revolucionarios”.

“Néstor cuando a mí me preguntaba seguido Negro, ¿de tal tema qué opinas? Y yo se lo decía y él te escuchaba. Cristina si le decís que no, te pega con un palo en la cabeza”.