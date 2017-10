Hace pocas semanas Barbie Vélezvolvió a estar en el foco de los medios cuando aparecieron fotos junto a un misterioso hombre en Punta del Este. Si bien la actriz había confesado que enamorada en serio por primera vez”, no había presentado al afortunado.

El hombre en cuestión es Patricio Silberman, un empresario de 32 años, y ex de Karina Jelinek, y a quien Barbie conoce desde hace dos años.

“Es algo muy reciente. El amor es así: uno no elige de quién enamorarse. No lo veía con esos ojos hasta que me di cuenta, y acá estamos…”, indicó la actriz.

Enamorada y feliz, aprovechó la llegada del calorcito a Buenos Aires para compartir una foto ¡muy ratonera! en bikini y de perfil, luciendo sus curvas naturales antes los seguidores de Instagram.