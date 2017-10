Con fuertes críticas a la Justicia y al Gobierno el abogado Maximiliano Rusconi cuestionó la detención de su defendido, el exministro K de Planificación Julio De Vido. “Lo que pasó ayer es que se encarceló a una persona que no fue indagada, que falta mucho en el proceso”, acusó el abogado, que dijo que será De Vido quien “decidirá si tiene que contar cosas”. Rusconi acusó que al exfuncionario K “se lo extorsiona con que puede obtener ventajas si incrimina a otras personas”.

El exministro K quedó detenido ayer después de que Diputados lo desaforara. De Vido se entregó en Comodoro Py ya que tenía orden de prisión por dos causas: una por irregularidades en las obras del yacimiento Río Turbio y otra por sobreprecios en la importación de gas natural licuado.

Ante las expectativas de que el exministro hable e incrimine a exfuncionarios y empresarios, Rusconi afirmó: “Es una extorsión encarcelar sin elementos a una persona y enseguida enviar el mensaje que si habla le darán un premio. Se lo detuvo no por razones serias sino para obtener información. No estoy de acuerdo con eso, la legitimidad de la justicia penal no está dada”, consideró.

“Conceptualmente me opongo a esas extorsiones. No voy a entrar. Creo que del diálogo que tengo permanentemente que tengo con Julio De Vido ni siquiera nos hemos planteado esto. En las causas en las que estoy, las imputaciones a De Vido son ridículas”, afirmó. Además dijo que “hay que definir qué significa hablar” y aclaró que De Vido “ya habló en el expediente a través de un escrito y ha demostrado que no ha tenido en los hechos ningún tipo de responsabilidad”, en una entrevista a Radio La Red.