Bajo el lema ‘Vivir sin lesiones de psoriasis es posible’, se destaca que los dermatólogos con experiencia en psoriasis saben cómo ayudar a los pacientes con su condición y se los invita a contactarse con AEPSO para recibir mayor información. La campaña, que cuenta con el apoyo del laboratorio Novartis, fue presentada en pleno marco del Día Mundial de la Psoriasis, que se conmemora el domingo 29 de octubre.

Tal como refirió la Dra. Nora Kogan, médica dermatóloga especialista en psoriasis, “a diario llegan en nuestros consultorios pacientes que no tienen controlada su psoriasis, básicamente porque no están recibiendo el tratamiento adecuado, acorde con la severidad de su enfermedad. Llamativamente, 5 de cada 10 pacientes ya han consultado con varios médicos”.

“Muchos pacientes se dieron por vencidos porque probaron con varios tratamientos y no lograron resultados satisfactorios. Ésta es una enfermedad con un enorme impacto en la vida social. Algunos de quienes no controlan bien su psoriasis no van a la playa, ni se meten en piletas, no se abrazan con amigos, no te estrechan la mano, porque les incomoda la reacción que pueden generar en el otro”, sostuvo la reconocida periodista Silvia Fernández Barrio, en su rol de paciente y de presidenta de la Asociación Civil AEPSO.

“Ellos conviven con sus lesiones, ‘acostumbrados’, creyendo que así debe ser y que no hay nada por hacer. Ven afectada enormemente su calidad de vida y, por supuesto, su autoestima, lo que incrementa inclusive las posibilidades de sufrir cuadros de ansiedad y depresión. A ellos les decimos que ‘vivir sin lesiones es posible. Hoy existen opciones de tratamiento que logran resultados impensados 20 años atrás”, agregó.