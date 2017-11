La hija del “Pájaro” señaló que no le gustan los hombres avaros ni mal vestidos.

Charlotte Caniggia regresó a Buenos Aires junto con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. La joven de 23 años realizó una producción para la revista Gente, luciendo un vestido ajustadísimo, junto a una Ferrari.

La blonda admitió que está soltera y sin apuro: “No estoy de novia, pero tengo muchos amigos con los que salgo a tomar algo. No puedo tener una relación estable, porque viajo mucho y no hay quien me siga los pasos. Soy muy cambiante: en cuanto me aburro… ¡me voy! Además, hasta ahora no encontré al hombre que tenga todo lo que a mí me gusta”.

¿Qué debe tener un hombre para conquistarla? Para Charlotte el candidato ideal debe amarla, acompañarla y cuidarla. Además debe ser fashionista y tener una buena posición económica: “El que salga conmigo debe vestirse bien y no ser rata. Solo acepto novios que hagan buenos regalitos y me saquen a pasear en Ferrari. Si no es así, a mi madre no la convenzo para que lo apruebe”.Luego, relató cómo sería una salida ideal: “No me importa si me lleva a la Costanera a comer una hamburguesa, pero prefiero que me invite sushi con champagne. Lo que más me apasiona es que si queremos irnos de viaje, armemos la valija y nos vayamos. La edad no me importa, pero no debe ser muy grande”.

Charlotte se sometió a varias cirugías estéticas en 2013. Por el momento, aseguró que no volverá a entrar a un quirófano y aclaró que no es una obsesiva con la imagen, como muchos creen: “Me gusta tener la imagen que puede querer cualquier chica de mi edad. Quiero verme bien todo el tiempo. Se especuló que vine a Buenos Aires para achicarme las lolas, hacerme una lipo, y miles de cosas más… Por ahora ¡cero cirugías!”.

Hace unas semanas, Caniggia fue muy criticada cuando se publicaron fotos de ella en bikini sin Photoshop. Esas imágenes, eran muy diferentes a las que ella suele compartir en las redes sociales. La joven admitió que está preocupada por sus kilitos de más: “Me gustaría bajar un poco de peso. Me siento divina y con un poco de dieta estoy perfecta de nuevo”.