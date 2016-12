El líder del Frente Renovador dijo que espera que el nuevo equipo económico “no mire tanto Excel” y la legisladora de GEN aseguró que “hay fracasos en materia económica”.

Desde el comienzo de las sesiones en el Congreso en marzo de 2016, Sergio Massa y Margarita Stolbizer fueron acercando sus fuerzas políticas. Con el correr de los meses los dos diputados coordinaron su gestión legislativa y votaron, en general, muy parecido. Incluso fueron presentando proyectos en conjunto. Esta tarde, el líder del Frente Renovador y la legisladora de GEN presentaron su agenda para el 2017 con fuertes cuestionamientos a la gestión del presidente Mauricio Macri.

Tanto Massa como Stolbizer destacaron que durante el primer año del Gobierno hubo mucha apertura al diálogo y “se salió de un proceso políticos de 12 años que dejó un saldo negativo”. Pero también lanzaron fuertes críticas a la actualidad económica de la administración de Cambiemos.

“El saldo es que el Gobierno no pudo encontrar el rumbo para que la gente no perdiera más. Le pedimos al nuevo equipo económico que no mire tanto Excel y mire a los argentinos de a pie que necesitan que la plata les alcance”, sostuvo Massa, en referencia a la renuncia de Alfonso Prat-Gay.

Para Margarita Stolbizer los nuevos reemplazos en las carteras de Finanzas y Hacienda, Luis Caputo y Nicolás Dujovne, no son garantía “sino hay un cambio de rumbo”. “No lograron domar el potro de la inflación. El ministro que se fue tuvo logros, pero hay fracasos en esta materia. Andan por la banquina. Lo peor del macrismo es cuando hace kirchnerismo”, comentó.

Acerca de Ganancias, Massa dijo que no se arrepiente sobre el debate que hubo luego de la iniciativa que había consensuado con el kirchnerismo y otras fuerzas: “Instalamos el debate. Siento un profundo orgullo de que hayamos podido discutir este año. Se quedó a mitad de camino en materia de descuento de Ganancias. El sistema impositivo tiene que ser más justo”.

Ambos diputados coincidieron en que en 2017 tendrán una agenda en común, mucho más afianzada que la que pasó este año. Stolbizer contó que lo que la hizo trabajar junto a Massa “fue la confianza” que le generó.