El hecho fue denunciado por el ex director del nosocomio sureño, Dr. Armando Dauverné, quien agregó que el hospital sanrafaelino está siendo sometido a un “vaciamiento de profesionales”.

Luego de una serie de dichos por parte del actual Director del Hospital Schestakow, Dr Ángel Luis Vergani, en referencia al estado en que recibió el Hospital Schestakow en lo que a infraestructura y equipamiento se refiere, el ex Director del nosocomio, Dr Armando Dauverné, salió al cruce del galeno al que acusó de “falta de ética” y cuestionó con dureza algunas decisiones que considera “atentan contra los pacientes” adoptadas por Vergani y el Dr Abel Freidemberg, Director de Salud Zona Sur.

“Yo creo que el hospital se entregó en las mejores condiciones, con equipamientos comprado en nuestra gestión para todas las áreas, desde el área neuroquirúrgico hasta anestesiología. Además es mentira lo de la limpieza, y lo afirmo porque yo iba mañana y tarde al hospital no 3 o 4 horas, y el Dr Vergani iba al Hospital tres veces por semana con un muy buen contrato que tenía para hacer la parte de cardiología infantil y jamás lo escuche decir: che está sucio. Yo no se si ahora quiere jugar un rol político, y está bien si esa es su ambición, pero que diga la verdad”, disparó el galeno.

Dauverné remarcó que fue también en su gestión y en la del Dr Gonzalo Herrera, donde se concretó la remodelación del Servicio de Guardia, y la Sala del Quemado en el nosocomio sureño, merced al trabajo conjunto con la Cooperadora del Hospital.

“Para la sala del quemado, fue en nuestra gestión donde se nombraron los médicos, e incluso se puso una enfermera para curaciones. Se empezó a trabajar además en una Terapia Intensiva para Quemados, que no es la terapia convencional porque un quemado es mucho más propenso a agarrarse infecciones; y aunque en la actualidad han nombrado enfermeras, siguen llevando los quemados a Mendoza porque acá no hay terapia y la realidad es que funciona a medias”, señaló Dauverné.

Respecto a la optimización del espacio administrativo dentro del nosocomio, Dauverné se mostró muy crítico con la actual gestión:

“A mi me extraña porque habían lugares para internaciones en la parte administrativa, y resulta que desalojaron el sexto piso del hospital para poner la Dirección ahí. A la gente no hay que tenerle miedo porque viene a plantearle soluciones que uno tiene que darle y si no puede dárselas, le dará las explicaciones necesarias. Siempre hay que poner la cara” señaló Dauverné cuestionando la decisión de los doctores Vergani y Abel Freindemberg, como Director Zona Sur de Salud, de desalojar el piso donde funcionaba el sector de Traumatología para trasladar la Dirección del Hospital Schestakow.