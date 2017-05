Tras el pedido de Marcelo Tinelli y las dudas de último momento, Martín Bossi finalmente tuvo su aparición en el primer programa de ShowMatch personificado como Cristina Kirchner.

El humorista fue convocado por Marcelo Tinelli vía Twitter y se lució con una gran imitación, en la que, entre otras cosas, bromeó con la mudanza de Ideas del sur hacia La corte.

Cristina Fernández de Kirchner regresó a ShowMatch: “Yo sé que en el fondo me quiere”, dijo Marcelo Tinelli al presentar al actor, caracterizado como la ex presidente, que entró con la canción No llores por mí Argentina, del musical Evita.

“Que lindo volverlos a ver. Hombres y hombras, hombreros y hombreras, sombreros y sombreras y Pollo Sobrero, que le sobra tintura y le falta cintura. Qué ironía, hace semanas estaba recorriendo templos de saber en Praga y hoy estoy en este aguantadero que cambia de dirección pero no de formato”, arrancó el personaje, en alusión al nuevo estudio desde donde se realiza el ciclo, ahora en la calle Fraga.

Luego siguió: “Este programa le cambia la cabeza al pueblo, ya no se hablará de la suba de la carne, se va a hablar de la zumba de Nicole Neumann. Este conductor hace 28 años que dice ‘buenas noches América’. ¿Ustedes lo quieren? Nadie le dijo ‘nene no saludes a América que tienen cosas más importantes que hacer’. En Estados Unidos no creo que importe si Laurita sigue con Fede Bal o si Charlotte se aprendió la tabla del uno”.

Además, se refirió a los cinco meses que Tinelli estuvo fuera del aire: “No tengo nada con los bailarines, pero por favor, que se canten un tango. Nos estamos hundiendo en purpurinas con un señor que hace dos meses renunció a la AFA por estrés. Miren su cara, ¿tiene cara de estresado? ¿Trabaja de decir ‘buenas noches América? Hay que aprender de Mirtha que hace cuarenta años cocina para sus comensales y este tipo por juntarse con cuatro tipos una vez por semana, ¡se estresa!”.

Sobre la AFA, agregó: “Claro, para ellos los tres chanchitos eran cuatro. Están más sucios que una papa. El señor fue a ver al Papa, ¿le pidió por la paz mundial? No, por San Lorenzo, Francisco no es mago”.

Finalmente, se dirigió a Suar: “Basta de novelas turcas, un turco en los noventa nos dejó con el culo al norte. Que vuelvan los Juan Darthés, los Gustavo Bermudez”.

“Hay que armar un frente donde todos nos unamos. Argentinos, traten de elegir bien. Por una patria más federal y menos Fede Bal, hasta los viñedos, Silvina Luna y hasta la Victoria Secret”, cerró el discurso el personaje de Martín Bossi.

Por la mañana temprano, el actor había usado su cuenta de Twitter para anunciar su presentación en el ciclo de El Trece.

Hace unas semanas, en la mesa de Mirtha Legrand, Bossi había contado que en el 2009, cuando imitaba en el programa de Marcelo Tinelli a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, ella se había contactado con la producción de Ideas del Sur, para hacerle una corrección al personaje: “Vino Tinelli con El Chato y Federico Hoppe y me preguntaron: ¿Martín vos cómo te vestís?, yo no entendía y les dije ‘¿No me ven?’. Y me volvieron a preguntar ‘¿abajo?’, no sabía de que me estaban hablando y me dicen ‘se quejó porque no usas tacos’ y seguía sin entender y finalmente me dijeron ‘Está pidiendo que uses tacos porque usas chatitas'”.

El domingo, el actor había tenido que suspender la función de Bossi Master Show en el teatro Astral debido a un cuadro febril. Por este motivo, se llegó a poner en duda su participación en el debut de ShowMatch, pero aún con anginas, realizó su sketch.