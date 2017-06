Un interactivo para comparar los precios del último mes de una canasta básica en las seis grandes cadenas que operan en la provincia.

¿En qué supermercado es más barato comprar los alimentos? ¿En cuál las bebidas? ¿Y los productos de limpieza e higiene personal? Estas son las preguntas que realizó el portal Unidiversidad, a partir del relevamiento mensual de precios en las seis grandes cadenas que operan en Mendoza: Átomo, Carrefour, Coto, Jumbo, Vea y Walmart.

En este primer especial, se tomaron precios del último mes (el 24 de mayo y el 21 de junio) para comparar su evolución mensual en cada supermercado.

Así, se puede comprobar cómo el mismo día, en dos cadenas diferentes, hay brechas de hasta el 50 % en el valor de –por ejemplo– el aceite marca Cocinero, la lavandina Ayudín o el pollo entero de Avícola Luján.

El interactivo también permite comparar la evolución del precio de cada producto entre la toma del 24 de mayo y la del 21 de junio. Así, se puede apreciar cómo algunos productos aumentaron, otros se mantuvieron y otros bajaron en cada una de las seis cadenas.

<a href=’http:&#47;&#47;www.unidiversidad.com.ar&#47;desafio-gondola-los-super-mas-baratos-y-mas-caros-en-mendoza’><img alt=’Comparar productos por supermercado ‘ src=’http:&#47;&#47;public.tableau.com&#47;static&#47;images&#47;Pr&#47;Preciossupermayo&#47;Dashboard1&#47;1_rss.png’ style=’border: none’ /></a>

El más caro y el más barato

El relevamiento fue dividido en cuatro rubros, según el tipo de producto de la canasta elegida: alimentos (que son la mayoría), bebidas, limpieza e higiene personal. El interactivo permite comparar el precio total de la suma de los productos de cada rubro, en cada cadena de supermercados y según la fecha de la toma.

<a href=’http://www.unidiversidad.com.ar/desafio-gondola-los-super-mas-baratos-y-mas-caros-en-mendoza’><img alt=’Comparar supermercados por rubro ‘ src=’http://public.tableau.com/static/images/Pr/Preciossupermayo/Dashboard2/1_rss.png’ style=’border: none’ /></a>

Cómo se hizo el relevamiento

Unidiversidad midió precios de 23 productos de primera necesidad dos veces en un mes: el 24 de mayo y el 21 de junio pasados. La lista fue consensuada con el profesor Alejandro Trapé (titular de Política Económica Argentina y director de la Carrera de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCUYO) y puede verse en el siguiente link.

Sin embargo, cabe aclarar que hay productos que no se encuentran siempre en todos los supermercados, por lo que en estos casos se consideró el precio de la semana anterior o se buscó alguno similar entre los disponibles. En la galería de imágenes puede verse el caso de la manteca, que en algunos supermercados directamente no estaba en las góndolas y en otros, cuando no se pudo medir el precio de la marca seleccionada, se eligió un producto secundario. Otro caso es el del pollo en Coto, ya que este supermercado sólo comercializa su marca, lo que impide la comparación directa con las otras cadenas.

En el caso de algunos productos especiales, incluidos dentro del programa Precios Cuidados, algunos supermercados directamente no los ofrecen. Un ejemplo claro, y que se repitió bastante, es el de la lavandina original Ayudín por 1 litro. Su precio de lista es de $ 11,55 y es posible encontrarla en Vea, Jumbo, Walmart y Coto; sin embargo, Carrefour y Átomo directamente no la tienen en góndola.

Otra aclaración metodológica es que los precios son relevados siempre en los mismos supermercados. Todos están ubicados en Godoy Cruz, exceptuando a Walmart, que no tiene sucursal en ese departamento, y Coto, que tiene su única sucursal en Ciudad.