La denuncia fue realizada este miércoles ante los Tribunales Federales de Mendoza.

En medio de la polémica por la venta de tierras pertenecientes al Ejército Argentino en La Remonta, hoy por hoy, frenada por la justicia, este miércoles un ex militar denunció ante los Tribunales Federales que en ese lugar, hay personas desaparecidas enterradas en una fosa común.

“Había una cárcel clandestina. “Allí hay restos de desaparecidos. Si el ejército no los ha sacado, deben estar en una fosa que debe estar a cuatro kilómetros hacia el oeste de La Remonta”, señaló en declaraciones a Radio Nihuil, Jesús Villegas, un ex cabo del Ejército Argentino que denunció haber sido dado de baja de la fuerza por ver y denunciar una tortura.

“Una vez me bajo del vehículo. Yo era cabo, me separaron de la fuerza por ver y denunciar una tortura, me cortaron un dedo, me bajaron los dientes, estuve secuestrado, me dieron por muerto en el Ejército con un grado que nunca tuve”, explicó Villegas

El denunciante, se desempeñó como chófer de algunos jefes de las fuerzas armadas en el Valle de Uco fue dado por muerto en el Ejército, pero está vivo.