Los campeones del 2015 abrieron la pista del”Bailando”. Ella se mostró muy enojada y dijo sentirse “decepcionada”

Fede Bal (27) y Laurita Fernández (26) tenían todo listo para bailar por primera vez como novios en ShowMatch. La relación transitaba su mejor momento pero una “bomba” explotó a pocos días del inicio del certamen conducido por Marcelo Tinelli: se separaron en medio de rumores de infidelidad. El hijo de Carmen Barbieri dejó varios mensajes de amor en sus redes sociales, mientras que la bailarina dejó en claro que estaba muy dolida por algo que había sucedido, sin especificar de qué se trataba. Finalmente, llegó la esperada vuelta del Bailando y los campeones del 2015 inauguraron la pista y dieron la cara.

“Yo hice las cosas mal y estoy sumamente arrepentido. No dije en su momento cómo eran las cosas: verse con otra persona y no blanqueárselo a la persona con la que estás saliendo, aún sin ser novios”, dijo Fede Bal, sin nombrar a Flor Marcasoli pero confirmando los rumores que indicaban que algo pasó entre ellos, cuando ya había comenzado una relación con Laurita.

“Con Laura tenía todo. Lo que intento que vea es que muchas veces las relaciones al principio cuestan acomodarse, meterse en el riel y decir ‘vamos juntos por acá’. Es lo que intento y no me estoy guardando, el error es mío”, aseguró, ante la mirada enojada de su -ahora- ex pareja.

Ella respondió: “Si estás empezando algo con alguien y es tanto el amor pero tenés dos relaciones en paralelo, no está bien. Tuvimos una charla muy respetuosa, si no queda todo en la nebulosa y no está bueno. Tuvimos una charla honesta y sincera y me pareció que los dos estábamos muy mal. Hacer como que no pasa nada era rarísimo y preferimos decir esta situación, pese a que hay mucho respeto y amor entre nosotros. No es que se terminó y me cuesta bailar con él. No se me fue el amor o el deseo, pero pasaron otras cosas que son importantes en una relación y por eso estamos así”.

Fede Bal: Es una realidad, ella no es más mi novia y yo sigo sintiendo que soy suyo, que soy su novio, pero es una sensación mía. Estamos separados, pasó una situación que terminó nuestra relación y hay cosas que no hice bien, me equivoqué, estoy angustiado.

–Me gustaría estar de la mano de mi novia, estar juntos y poder bailar. Somos seres humanos que tenemos roces y choques.

–Yo había negado muchas veces una situación del verano, algo con lo que yo no fui claro y no fui sincero hace un tiempo.

–Laura me dijo que no se puede construir nada si hay una duda de por medio. Tenía razón, fue una gran frase y llegó un momento que le negué (lo que había sucedido), por miedo a afrontar una separación justo en el momento donde empezaba el Bailando. Dijimos “bueno, hacemos como que no pasó nada”, pero iba a haber muy poco amor entre nosotros y la prensa iba a decir “esta relación está armada”. Nos pareció coherente la decisión de Laura de no seguir con esto, que se sepa que terminamos y que el tiempo cure las cosas.

-La realidad es que no era mi novia y me equivoqué.

-Me parecía que esto ya no daba para más. Florencia habló un sábado y con dudas no podés construir nada, me parecía que si no lo contaba ahora después iba a ser todo muy grande.

Las frases de Laurita Fernández:

-Sería lindo venir acá felices, pero no.

–Las cosas cuando las hablamos estaban claras, por eso se tomó la decisión que se tomó.

-Somos humanos, puede pasar pero a mí me dolió y me decepcionó por cómo habíamos arrancado y por cómo venía nuestra relación.

-Cuando empezás algo ponés un montón de confianza. Que algunas cosas fallen es difícil de resetear en el momento para estar bien. Pese al amor que hay prefiero estar así.

-Es triste la situación, pero no me siento celosa. Yo no estoy enojada con Fede, pese a la bronca y las ganas de revolear todo, traté de tranquilizarme.

Finalmente, la pareja bailó y tuvo una aceptable performance: el jurado los calificó con 22 puntos.