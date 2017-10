Este miércoles por la tarde, una nueva marcha pidiendo justicia por Paula Toledo, congregó a amigos y familiares de la joven violada y asesinada en 2003. Nury Ribota, madre de Paula, pidió a la comunidad de San Rafael, más acompañamiento.

Un reducido grupo de familiares, amigos y ciudadanos integrantes de agrupaciones de Derechos Humanos, se congregaron este miércoles por la tarde en la Plaza San Martín, para mantener vivo el recuerdo y el pedido de justicia por Paula Toledo, la joven violada y asesinada en 2003 y cuya muerte, escandalosamente quedó impune sin siquiera detenidos.

“Quiero agradecer primeramente a todos quienes me acompañaron, a mi abogado y a la gente que se acercó a darme su apoyo, pero quisiera decirle a toda esa gente que no participa, que lo haga, porque me tocó a mí, pero mañana no sabemos a quién le puede pasar por eso no se puede ser indiferente”, expresó Nury Ribota, madre de la joven asesinada.

“Los asesinos de mi hija están libres”, recordó la progenitora, “por eso pido más solidaridad no solamente conmigo, sino con todos los casos que han quedado impunes porque es muy triste pasar por esta circunstancia y no se lo deseo a nadie”.

La joven de 20 años, violada y asesinada el 31 de octubre de 2003 en el barrio El Sosneado, teniendo en el último juicio a Marcos Graín como único acusado y que fue absuelto por el tribunal, registrándose a causa de ello, fuertes disturbios.

Según la investigación, Paula murió por inhibición derivada del acceso carnal vía anal. El caso estuvo plagado de polémicas, con gruesos errores en la instrucción que se ventilaron en el juicio. La pérdida de una extracción de semen fue una muestra.