Jimena Barón se refirió a los rumores que indicaron que había tenido un affaire con Juan Martín Del Potro en una fiesta.

Según lanzó Yanina Latorre en Los Ángeles de la mañana, “se dieron ‘la matraca’ en el baño de una fiesta en Barrio Parque, a la que no se podía entrar con celular”.

Ante los fuertes dichos, la actriz respondió en Twitter con mucha ironía: “Ahora me inventan un affaire nuevo, justo ahora no??? Que lo tengo ahí a Maluma. NO me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola, bebe”.