Lucila Larrandart, abogada de Andrés Larroque, rechazó la decisión de la Cámara de Casación Penal de reabrir la denuncia de Alberto Nisman contra los exfuncionarios y dirigentes kirchneristas por el supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.

En diálogo con el programa Secreto de Sumario, que se emite por Radio 10, Larrandart coincidió con la situación “indefensión” que existe para los investigados alertada por varios juristas. “Es una denuncia rechazada hace dos años, de repente aparece alguien y pide reabrirla con dos elementos que habían sido analizados. Es un mamarracho la denuncia de Nisman. Esto es un objetivo político. No es causal que suceda ahora. Es sorprendente porque las instancias anteriores que intervinieron fueron coherentes y dijeron lo mismo que dijeron antes”, aseveró.

Casación dispuso además apartar de la investigación al juez federal de primera instancia Daniel Rafecas y a los camaristas federales Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros. Los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos hicieron lugar al recurso de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la tuvieron por parte querellante y revocaron la resolución de la Sala I de la Cámara Federal para que se sustancie la investigación.

Los hechos denunciados no permiten descartar de plano la posible comisión de ilícitos, debiendo ponderarse elementos de prueba previamente para su desestimación, señala la resolución de los camaristas.

En ese marco, la letrada evitó analizar en profundiza el fallo de Casación que se conoció esta semana. “No puedo utilizar parámetros jurídicos. Para un habitante ve esto y lo lleva a la inseguridad (jurídica): ‘No puedo esperar nunca un pronunciamiento de la Justicia’. La Cámara de Casación interviene cuando antes no había intervenido porque el fiscal había desistido del recursos y ahora admite a la DAIA como querellante y hace lugar al recurso y revisa lo que hace dos años había confirmado”, sostuvo.

“Los 300 hechos nuevos por los que se pide que se revea la sentencia y se reabra la denuncia no son nuevos, ya habían sido analizados”, indicó, y remarcó que el audio entre Timerman y el extitular de la AMIA, Guillermo Borger, ya fue tenido en cuenta, y que a su vez generó otra causa por “traición a la patria”, que avanza en el juzgado de Claudio Bonadio. “El voto de Ana Figueroa advierte que ante de reabrir la denuncia se debería considerar la validez de ese audio. Pero dijeron como no hay delito, abramos e investiguemos a ver si surge algo. Es alarmante, sumado a lo que está pasando en Jujuy”.

“El Estado de Derecho está bastante lesionado en la Argentina. Estos pronunciamientos son bastante preocupantes. La justicia se deja utilizar con fines políticos. Hasta ahora había puesto límites, pero ahora ya parece que no tienen límites y puede ser utilizada con fines políticos”, consideró.

Este viernes, antes del inicio de la feria judicial de verano, la Cámara Federal porteña realizó el sorteo informático de rigor, que determinó que el juez Ariel Lijo quedará a cargo de la causa. En el expediente también se investiga a la expresidenta Cristina de Kirchner, al excanciller Héctor Timerman, al diputado Larroque, al dirigente Luis D’Elía, y al líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, entre otros.

La abogada admitió que la influencia de algunos medios de comunicación “influyen” en la actuación de algunos magistrados. “A los jueces los interpreto jurídicamente. No sé si actúa por quedar bien con los medios o el gobierno, eso corre por cuenta de ellos. Me preocupa que esto crea inseguridad jurídica en la población. Se lesiona el Estado de Derecho y se crea inseguridad jurídica. Esto no va a llevar a nada, porque no hay delito, se va a abrir la causa, se va a investigar y se va a sobreseer, pero el daño está hecho”, aseguró.

En esa línea, Larrandart dijo que Larroque “entiende perfectamente que se trata de un manejo político” y reveló que “jurídicamente está tranquilo”. “Le sorprende cómo se maneja la Justicia”, afirmó, y no confirmó si presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. “Si quieren investigar, que investigue, no hay delito, esto es un mamarracho. Hay que preguntarse por qué lo hizo Nisman, con todas las desprolijidades que hizo en su vida. Tal vez es un motivo político”, remarcó.